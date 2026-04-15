Trabzonspor’da Paul Onuachu seferberliği: Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan Paul Onuachu için kritik süreç başladı.

Bordo-mavili kulüpte teknik heyet, golcü oyuncunun pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi adına sağlık ekibine talimat verdi.

Son olarak Alanyaspor maçı öncesinde antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Onuachu, bu gelişme üzerine maç kadrosundan çıkarılmıştı. Yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmaması ise teknik heyetin elini rahatlattı.

SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

Teknik ekip, yıldız oyuncunun antrenman performansını yakından takip ederken, kulüp doktorlarıyla yapılan görüşmelerde sürecin hızlandırılması istendi.

Onuachu’nun durumu gün gün değerlendirilirken, Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç saatine yakın netlik kazanacak.

YEDİ PUAN KAYBETTİ

Bu sezon gol yollarında takımın en önemli silahlarından biri olan Nijeryalı santrforun yokluğu, Trabzonspor’u doğrudan etkiledi. Bordo-mavililer, Onuachu’nun forma giymediği 4 karşılaşmada toplam 7 puan kaybı yaşadı.

Taraftarlar ise hücum hattındaki etkisiyle fark yaratan deneyimli golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor. Teknik heyetin risk alıp almayacağı ise kritik Başakşehir mücadelesinde ortaya çıkacak.