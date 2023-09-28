Trabzonspor’da Pendikspor mesaisi sürüyor
Kaynak: DHA
Trabzonspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Pendikspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan tek idmanla devam etti.
Süper Lig’in 7’nci haftasında Pendikspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00’de başlayan idmanın ilk bölümünde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.
Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.
Karadeniz temsilcisi, yarın yapılacak antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.