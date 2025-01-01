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Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2025 17:24
  • Giriş: 01.01.2025 17:24
  • Güncelleme: 01.01.2025 17:25
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00’te yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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