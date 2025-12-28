Trabzonspor’da Savic’in sakatlık sorunları sürüyor

Trabzonspor’da ikinci sezonunu yaşayan Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir şekilde sahada yer alamadı.

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında Atletico Madrid’den ayrılan Karadağlı savunmacıyla yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere toplam 3 milyon avro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Savic, geçen sezon Süper Lig’de 4 kez sakatlık yaşadı ve 13 karşılaşmada 841 dakika forma giydi. Bu sezon da sakatlık problemleri yaşayan tecrübeli futbolcu, ligde 13 maçta 1036 dakika sahada kaldı.

6 DEFA SAKATLANDI

İki sezonda toplam 6 kez sakatlanan Savic, bu süreçte 26 lig maçında görev alamadı. Karadağlı oyuncu, Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı ilk sezonda ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve ikinci haftadaki İkas Eyüpspor maçında kadroda yer alamadı.

Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçını da tamamlayamayan Savic’in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi ve yaklaşık 14 hafta sahalardan uzak kaldı.

Tecrübeli savunmacı, Konyaspor ile 3 Mart’ta oynanan maçta yeniden sakatlanarak 3 karşılaşmada görev yapamadı. Ayrıca 4 Mayıs’ta antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç daha kaçırdı.

Bu sezon takım kaptanlığına getirilen ve 1 gol kaydeden Savic, ligin ilk 11 haftasında tüm maçlara ilk 11’de başladı. 11. haftadaki Galatasaray deplasmanında sakatlanan Karadağlı oyuncu, 4 maçlık aranın ardından Beşiktaş karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Gençlerbirliği maçında yeniden ilk 11’e dönen Savic, bu karşılaşmada da sakatlanırken bordo-mavili kulüp, oyuncunun sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.