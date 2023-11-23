Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.