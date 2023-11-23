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Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 23.11.2023 15:01
  • Giriş: 23.11.2023 15:01
  • Güncelleme: 23.11.2023 15:01
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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