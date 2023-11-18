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Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:41
  • Giriş: 18.11.2023 17:41
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:42
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

5’e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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