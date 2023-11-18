Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
5’e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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