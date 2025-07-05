Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA) – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon’da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00’da yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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