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Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 15:21
  • Giriş: 05.07.2025 15:21
  • Güncelleme: 05.07.2025 15:21
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA) – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon’da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00’da yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo-mavililer saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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