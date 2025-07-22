Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum’da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke Yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)