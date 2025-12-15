Trabzonspor’da yenilmezlik serisi

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA) – SÜPER Lig’de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 4 beraberlik), 6’ncı haftadan bu yana başlayan süreçte ligin en fazla puan toplayan takımı olma unvanını sürdürdü. Bordo mavililerin zirve yarışındaki iddiasını korumasının yanında son haftalarda alınan puanlar ile takımdaki mücadeleci ruh, camiadan tam not aldı.

Bordo-mavililer, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını korudu. Trabzonspor'un, zirve takibinin yanında son haftalarda alınan saha sonuçlarıyla takımdaki oyuncuların mücadeleci ruhu ve gayreti, camiayı mutlu etti.

TRABZONSPOR’DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor, Süper Lig’de Şubat 2007’den (3-2) bu yana Beşiktaş karşısında iki farkla geriye düştüğü bir maçtan ilk kez puan çıkarmayı başardı. Bordo-mavililer, mücadelede gösterdiği reaksiyonla hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan büyük övgü aldı.

EN GOLLÜ BERABERLİK TEKRARLANDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 3-3 sona ererken, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en gollü beraberlik tekrarlandı. Daha önce Ağustos 1996 ve Mayıs 1991 tarihlerinde de taraflar sahadan 3-3’lük skorla ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ, PUANI KORUYAMADI

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş (14), bu puanların yedisini Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında bıraktı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında da skoru koruyamadı.

CERNY VE TOURE ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş’ta Vaclav Cerny (2 gol) ve El Bilal Toure (2 asist), Süper Lig’de Ryan Babel (2 gol) ve Alvaro Negredo’dan (2 asist) bu yana (Mart 2018) Trabzonspor deplasmanında iki gol atan ve iki asist yapan ilk siyah-beyazlı oyuncular oldu. Ayrıca Beşiktaş, Süper Lig’de Ağustos 1996’nın ardından Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda üç gol attığı ikinci maçı oynadı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Beşiktaş karşısında 2 farklı geriden gelinerek alınan beraberliği manşetlerine taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış gazetesi: Yazık oldu

Sonnokta gazetesi: Fırtına Kartal’ı elinden kaçırdı

Kuzey Ekspres: Fırtına’dan kaçış yok

