Trabzonspor’dan Muhammed Cham’ın sakatlığı ile ilgili açıklama

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR ’da Muhammed Cham’ın sağ ayak parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor’da Bordum FK ile oynanan kupa maçı sonrasında ağrı hisseden Muhammet Cham’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 24 yaşındaki oyuncunun sağ ayak parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

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