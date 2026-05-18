Trabzonspor’dan son 4 sezonun en güçlü lig performansı

Trabzonspor, Süper Lig’i 69 puanla 3. sırada tamamlayarak son yılların en istikrarlı sezonlarından birini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından en yüksek puanına ulaştı.

Karadeniz ekibi, önceki sezonlarda yaşadığı dalgalı performansların ardından bu yıl yeniden üst sıraların güçlü adaylarından biri olmayı başardı.

34 MAÇTA 69 PUAN

Trabzonspor, 34 haftalık süreçte 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken özellikle deplasman performansıyla öne çıktı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 17 maçta topladığı 36 puanla ligin deplasmanda en başarılı takımı oldu. İç sahada ise 33 puanda kalan Trabzonspor, sezon boyunca dış sahada daha üretken bir görüntü sergiledi.

Trabzonspor ayrıca büyük maçlardaki kötü serisini de sona erdirdi. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ı sahasında mağlup ederek büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretini bitiren bordo-mavililer, deplasmanda Beşiktaş karşısında da kazanmayı başardı.

2,02 PUAN ORTALAMASI

Şampiyon Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ligi tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında geriye düştü.

Ligin son bölümünde istenilen istikrarı sürdüremeyen Karadeniz temsilcisi, buna rağmen sezonu ilk 3 içinde tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezonu 2,02 puan ortalamasıyla tamamlayan Trabzonspor’da şimdi gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.

Bordo-mavililer, Antalya’da oynanacak finalde Konyaspor karşısında sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor.