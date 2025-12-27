Trabzonspor’dan son yılların en iyi ilk yarısı

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 35 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, son yıllardaki en iyi başlangıcını yaptı.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra 17 haftalık periyotta ulaştığı en yüksek puan toplamına bu sezon erişti.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun ilk 17 haftasında 42 puanla liderlik koltuğunda yer almıştı. Karadeniz ekibi, o sezondan sonraki dört yıllık süreçte en yüksek puan performansını bu sezon sergiledi.

Bordo-mavililer, 17 hafta sonunda lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Son sezonlarla kıyaslandığında Trabzonspor’un puan tablosundaki yükselişi dikkat çekti.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunun aynı döneminde 29 puanla 6’ncı, 2023-2024 sezonunda 32 puanla 3’üncü, 2024-2025 sezonunda ise 19 puanla 14’üncü sırada yer almıştı.

İLK YARIDA SADECE İKİ MAĞLUBİYET

Trabzonspor, ligin ilk 17 haftasında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu dönemdeki iki yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 ve ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği’ne 4-3’lük skorlarla yaşadı.

İç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalardan 19 puan çıkardı. Deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan topladı.

BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET YOK

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında üç büyük rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken, Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadele ise 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor, 17 maçta 35 puan toplayarak maç başına 2,05 puan ortalamasına ulaştı. Bu performansla bordo-mavililer, ligde uzun süredir yakalayamadığı puan istikrarını yeniden sağlamış oldu.