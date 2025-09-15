Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da restoran işleten Haluk Altın'ı (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı gerekçesiyle tabancayla vurup öldüren Ceyhun Bulut (38), tutuklandı. Haluk Altın'ın, Trabzonspor'un eski futbolcularından Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki restoranın önünde meydana geldi. Ceyhun Bulut, kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun Bulut'a saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun Bulut ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut, tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın, ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ceyhun Bulut'un, polis merkezindeki ifadesinde, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün gece tutuklandı.

Haluk Altın'ın ise 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi. (DHA)

