Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 14:57
  • Giriş: 25.05.2025 14:57
  • Güncelleme: 25.05.2025 14:57
Kaynak: AA
Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Futbolcumuz Cihan Çanak'ın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol