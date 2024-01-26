Trabzonsporlu futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hırvat futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, takımın dün oynadığı Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.
Futbolcunun bugün muayene edildiğini belirten Beşir, "MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.
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