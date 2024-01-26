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Trabzonsporlu futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hırvat futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 16:57
  • Giriş: 26.01.2024 16:57
  • Güncelleme: 26.01.2024 16:57
Kaynak: AA
Trabzonsporlu futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, takımın dün oynadığı Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.

Futbolcunun bugün muayene edildiğini belirten Beşir, "MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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