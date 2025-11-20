Trabzonsporlu futbolcular milli maçlarda göz doldurdu

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un birçok oyuncusu milli maçlarda ülkelerinin formasını giydi. Bordo-mavili futbolcuların milli takımlardaki maç performansları dikkat çekerken, özellikle aldıkları süreler ve sahadaki katkıları teknik heyet açısından önemli veri oluşturdu.

Trabzonspor’da A Milli Takım’a çağrılan Mustafa Eskihellaç, İspanya ile oynanan hazırlık maçında 78’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna dahil oldu. Sol bek mevkiinde görev alan Eskihellaç, kısa sürede etkili bir performans sergilerken, 89’uncu dakikada Fermin Lopez’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

ZUBKOV: BİR GOL, BİR GALİBİYET, BİR MAĞLUBİYET

Trabzonspor’un Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, milli arada iki maçta forma giydi. Fransa karşısında 75’inci dakikada oyuna giren Zubkov, takımının 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada skor katkısı veremedi. İzlanda maçına 11’de başlayan başarılı oyuncu, 83’üncü dakikada attığı golle galibiyette başrol oynadı ve 87’nci dakikada yerini bir başka takım arkadaşına bıraktı.

KAMERUN’DA KALE YİNE ONANA’YA EMANET

Trabzonspor’un yıldız file bekçisi Andre Onana, Kamerun’un milli arada oynadığı tek maçta sahadaydı. Demokratik Kongo karşılaşması 90’ıncı dakikaya kadar golsüz devam ederken, 90+1’de gelen gole engel olamayan Kamerun Milli Takımı’nda Onana’nın çabası da puan için yeterli olmadı. Kamerun mücadeleyi 1-0 kaybetti.

PİNA, YEŞİL BURUN ADALARI FORMASIYLA 1 MAÇTA SÜRE ALDI

Trabzonspor’un genç sağ beki Wagner Pina, milli arada Yeşil Burun Adaları formasıyla iki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. İran ile oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalan Pina, karşılaşmayı bir sarı kartla tamamladı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz geçen maç, penaltı atışlarına taşınırken İran, Yeşil Burun Adaları’nı 5-4 mağlup etti. Milli takımının oynadığı ikinci karşılaşma olan Mısır maçında ise Pina yedek kulübesinde yer aldı ve süre alamadı.

OULAI’DEN MİLLİ TAKIMDA PARLAK PERFORMANS

Trabzonspor’un 19 yaşındaki yeteneği Christ Inao Oulai, Fildişi Sahilleri formasıyla iki maçta görev aldı. Suudi Arabistan karşılaşmasına yedek başlayan Oulai, 62’nci dakikada oyuna dahil oldu. Umman maçında ise teknik heyetin tercih ettiği isim olarak 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Gösterdiği performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini toplayan genç oyuncu, ikinci milli maçında ilk kez 11’de oynama başarısı gösterdi.

CİHAN ÇANAK’TAN 2 MAÇTA 1 ASİST

Türkiye U21 Milli Takımı’na çağrılan Cihan Çanak da 2 karşılaşmada 90’ar dakika sahada kaldı. Ukrayna U21 maçında 37’nci dakikada sarı kart gören genç oyuncu, Litvanya U21 karşısında ise 76’ncı dakikada yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu. Çanak, her iki maçta da ortaya koyduğu istikrarlı oyunla dikkatleri üzerine çekti.

(FOTOĞRAFLI)