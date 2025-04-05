Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın parmağında ödem tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Futbol A takımımızın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.