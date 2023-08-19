Trabzonsporlu Serkan Asan, Pendikspor’da

Trabzonspor’un alt yapıdan yetişen oyuncusu Serkan Asan, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor’a kiralandı.

Trabzonspor'da forma şansı bulamayan sağ bek oyuncusu Serkan Asan, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'a 1 yıl süreyle kiralandı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Pendikspor oyuncunun transferi karşılığında 3 milyon TL + KDV ödeme yapılacak. Ayrıca Serkan Asan'ın bu sezona ait tüm maaş ve hakedişlerini Pendikspor karşılayacak.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan’ın, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.