Trabzonspor’u üzen sakatlık haberi

Trabzonspor, savunma oyuncusu Christian Nwaiwu’nun sakatlığıyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwaiwu’nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda Nijeryalı stoperin sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını belirterek, “Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Nwaiwu’nun sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir takvim paylaşılmazken, oyuncunun durumu tedavi sürecinin seyrine göre yeniden değerlendirilecek.