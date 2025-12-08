Trabzonspor’u zirvede tutuyor: Ernest Muçi sahneye çıktı, Fırtına uçtu

Süper Lig’in 15. haftası geride kalırken, 34 puanla zirvenin en yakın takipçilerinden biri olan Trabzonspor’da ibre son haftalarda Ernest Muçi’yi işaret ediyor.

Gol yollarında takımın ana yükünü çeken Paul Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) ile birlikte bordo-mavililerin hücum hattına yeni bir dinamizm katan Arnavut futbolcu, kısa sürede takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.

Sezon başında Beşiktaş’tan 1 milyon euro karşılığında kiralanan Muçi, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırarak Trabzonspor’un zirve yarışında ayakta kalmasını sağladı.

SON 3 MAÇ: 5 GOL, 9 PUAN

Trabzonspor kariyerinin ilk günlerinde performansı tartışma konusu olan Muçi, teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla arkasında durması sayesinde çıkış yakaladı. Arnavut futbolcu, eleştirilerin gölgesinden çıkıp skor tabelasını belirleyen isim haline geldi.

Ligin 13. haftasında Başakşehir deplasmanında oyuna sonradan giren Muçi, yalnızca 39 dakikada iki gol birden attı, uzatma dakikalarında kaydettiği golle de Trabzonspor’a 4-3’lük galibiyeti getirdi.

14. haftada Konyaspor karşısında bu kez sahaya ilk 11’de çıkan Muçi, frikikten attığı şık golle takımının 3-1’lik galibiyetinde yine başrol oynadı.

Son olarak Göztepe deplasmanında da iki kez fileleri havalandıran Arnavut yıldız, Trabzonspor’un 2-1’lik galibiyetini hazırladı. Bordo-mavililer, Muçi’nin gol attığı bu üç maçta hanesine 9 kritik puan yazdırdı.

EN VERİMLİ SEZONU

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Türkiye kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

Beşiktaş’a 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlılarda ilk yarım sezonda 13 maçta 3 gol, geçen sezon ise 27 maçta 4 gol üretebilmişti.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 12 lig maçında 5 gol atan Muçi, şimdiden bireysel kariyer rekorunu yakaladı.

Trabzonspor’un hafta sonunda sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması, Muçi açısından da özel bir anlam taşıyor. Bordo-mavililerde 11 golle takımın en skorer ismi olan Onuachu’nun kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, hücum hattındaki yükü büyük ölçüde Muçi’nin omuzlarına bırakacak.

Arnavut yıldız, hem yükselen formunu sürdürmek hem de eski takımına karşı sahne almak için Beşiktaş maçına ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. Teknik heyet, hücum planının merkezinde yine Muçi olacak.