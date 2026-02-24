Trabzonspor’un altın üçlüsü Avrupa’yı sallıyor

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da hücum hattı adeta alev almış durumda. Gaziantep FK karşısında geriye düşülen maçta yalnızca 3 dakika içinde skoru lehine çeviren bordo-mavililerde Paul Onuachu (1 gol), Felipe Augusto (1 gol) ve Ernest Muçi (1 asist) yine başroldeydi.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin vazgeçilmezleri haline gelen üçlü, bordo-mavililerin sezon boyunca en büyük hücum silahı oldu.

Paul Onuachu 17 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunurken, Augusto ve Muçi de 10’ar golle önemli katkı verdi. Üçlü toplamda 37 gole ulaşarak Avrupa’nın 15 büyük ligi arasında en üretken hücum hatlarından biri olmayı başardı.

YALNIZCA BAYERN'İN GERİSİNDE

Trabzonspor’un “muhteşem üçlüsü”, Avrupa genelinde yalnızca Bayern Münih’in Harry Kane-Luis Diaz-Michael Olise hattının (51 gol) gerisinde kaldı.

Karadeniz temsilcisi; Real Madrid’in Mbappe-Vinicius-Bellingham üçlüsünü (36), Manchester City’nin Haaland-Foden-Reijnders hattını (34) ve Barcelona’nın Torres-Yamal-Lewandowski üçlüsünü (32) geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Tekke’nin hızlı geçiş oyunu ve kanat destekli hücum planı, özellikle Onuachu’nun hava hakimiyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle birleşince Trabzonspor’u ligin en tehditkar takımlarından biri haline getirdi.