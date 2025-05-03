Trabzonspor’un borcu 5 milyar 323 milyon TL

Nurgül GÜNAYDIN- Efnan DEMİREREN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR’un 58’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Trabzonspor Kulübü’nün güncel net borcu 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak açıklandı.

Trabzonspor'un 58’nci Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula; Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kulüp yöneticileri, kurul başkanları ve üyeler katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu’nun faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 takımın başarısına dikkati çekerek, “Karadeniz’in hırçın ve inatçı dalgalarından aldıkları güçle sahaya çıkarak Avrupa ikincisi olup yeni bir tarih yazdılar. Eğer doğru ve stratejik takviyelerle bu iskelet korunur ve kollanırsa; Trabzonspor altyapısı uzun yıllar Türk Futboluna büyük katkı sağlamış olacaktır” dedi.

‘ALTYAPIMIZ BİZLER İÇİN BİR UMUT, BİR ÇIKIŞ KAPISIDIR’

Alt yapı konusuna ilişkin konuşan Ören, “Trabzon’da sıkça tartışılan konulardan biri de altyapı meselesidir. Çok çeşitli fikirler konuşulur, tartışılır. Ancak konuşulması gereken asıl mesele, bilimsel bir altyapı felsefesiyle bu yapıyı güçlendirmek olmalıdır. Kulüpleri mali açıdan en çok yoran yabancı futbolcu transferleri olurken, en çok gururlandıran da altyapıdan yetişen oyuncularımızın A Takıma katılmalarıdır. Ne yazık ki, son yıllarda altyapımızdan yetişen oyuncularımız olmasına rağmen bu oyuncuları A Takım’a kazandırma konusunda yeterince başarılı olamadığımızı da söylemeliyiz. Bu durumun ciddi biçimde irdelenmesi, araştırılması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. U19'un başarısı Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki yapının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Türk Futbolun borç yüküyle boğuştuğu bu dönemde altyapımız bizler için bir umut, bir çıkış kapısıdır” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR, BU OYUNLARA YEM OLMAYACAK KADAR BÜYÜK VE KÖKLÜ BİR CAMİADIR’

Ligde Trabzonspor’un son yıllarda haksızlıklara ve hakem hatalarına maruz kaldığını kaydederek TFF’ye seslenen Ören, şunları söyledi:

“Trabzonspor’un son yıllarda yaşadığı haksızlıklar, hakem hataları artık anlık hataların ötesine geçmiş, sistematik bir engelleme ve hakkaniyetsizlik zinciri halini almıştır. Her maçta, her pozisyonda yaşanan ‘tesadüfler’ artık kaderin cilvesi değil, kasıt işareti olarak görülmektedir. Trabzonspor, Karadeniz’in coşkulu dalgalarından, Trabzon’un mütevazı sokaklarından doğan bir efsanedir. Bugün milyonlarca sporseverin gözünde hak ve adalet mücadelesinin simgesidir. Bu simgeyi yaralayan haksızlıklar karşısında susanlar, yarın tarih önünde hesap verecektir. Başta TFF ve Merkez Hakem Kurulu olmak üzere tüm futbol otoritelerine sesleniyoruz: Sahada alın teri döken sporcuların emeğini, milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü, haksız kararlarla yerle bir etmenize asla izin vermeyeceğiz. Trabzonspor, bu oyunlara yem olmayacak kadar büyük ve köklü bir camiadır”

‘SAHADA İSTİKLAL MARŞI’NI OKUYACAK OYUNCU KALMAMIŞTIR’

Yabancı oyuncu sınırı kuralını eleştiren Başkan Ören, “Türk futbolcusuna yabancı kalan TFF Yönetimi göreve gelir gelmez, yabancı oyuncu sınırını kaldırarak ilk büyük hatasını yapmıştır. Süper Ligi öyle bir hale getirmiş ki, sahada İstiklal Marşı’nı okuyacak oyuncu kalmamıştır. Yabancı hakem konusunda ise, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın isteğini yerine getirirken Beşiktaş’ı yok saymış, Trabzonspor’a olan yaklaşımı ise açık seçik ortaya koymuştur. Bu vesileyle Türk futbolunun tüm paydaşlarını, futbolun ruhuna aykırı davranan kişi ve yapıları temizlemeye davet ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

NET BORÇ 5 MİLYAR 323 MİLYON TL

Konuşmaların ardından kulübün Denetim Kurulu raporu, daha sonra da Yönetim Kurulu faaliyet raporları, üyelere yazılı olarak iletildi. Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin tarafından okunan rapora göre; aktif üye toplamı 11 bin 913, Divan Kurulu üye sayısının da 2 bin 277 kişi olduğu açıklandı.

Kulübün borcunu açıklayan Keskin "Gerçekleşen kalemler neticesinde 31.03.2025 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamımız 4 milyar 403 milyon, uzun vadeli borç toplamımız 1 milyar 477 milyon TL’dir. Kısa vadeli alacaklar 556 milyon 358 bin TL, net borcumuz 5 milyar 323 milyon 965 bin 510,27 TL’dir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN: FATİH TEKKE GELDİKTEN SONRA ÇOK BAŞARILI BİR SÜREÇ GÖTÜRÜYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı konuşmada, mali ve yatırım projelerine dair genel kurula bilgiler verdi. Doğan, “Türkiye Kupası’nda finaldeyiz. Benim gözümde ayırmak lazım bunu. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Ama o döneme kadar olan süreçte sahada çok istememize rağmen bizlerin de teknik kadronun da çok gayret göstermesine rağmen doğrusunda sizlere mahcup olan skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu mahcubiyetten dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına özür dilerim. Burada diyecek bir şey yok. Biz de çok üzüldük, sizler de çok üzüldünüz. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu” dedi.

‘ASIL PROBLEM GELİR VE GİDER ARASINDAKİ DENGESİZLİK’

Ekonomik konulara ilişkin konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Trabzonspor’daki bir sürü konunun asıl çıkış sebebi geliri ile gideri arasındaki korkunç dengesizliktir, dengesizlik demeyeceğim buna. Trabzonspor’un 30-35 milyon Euro civarında bir geliri var, 95-100 milyon Euro arasında bir gideri var. Şimdi 5,2 milyar civarında bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı. O da bizim şanssızlığımız bizim dönemimizde yüzde 55’leri bulan bir faiz ödedik. Yıllardır biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni maliye bakanımız bu konuda hassas. Kendisi de konusunda haklı bir şey diyemiyoruz. Yıllardır toplamda 2,5 milyarı bulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış civarında bir vergi borcumuz var. Dolayısıyla bunların yüzde 55’ten alınan faizleri bile bu işi korkunç bir yere getirdi. İlk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye artırımları ile ‘Bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor’ demiştik. İlk çıkan kulüp biz olduk. Bizden sonra çıkacak kulüpleri bekliyoruz, onlar da inşallah çıkacaklar” şeklinde konuştu.

‘MAYIS SONUNDA BORÇ 2 MİLYAR SEVİYELERİNE GELECEK'

Mayıs ayı sonunda borcu 2 milyar seviyelerine düşüreceklerini aktaran Doğan, “Şu anda SPK’da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir iş olacak. Bu çok önemli. 3,2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Yani şu anlama geliyor: tek kalemde Trabzonspor’umuzun borcu Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı itibariyle inşallah 2 milyar seviyelerine gelecek. Bizim bundan sonra yılsonuna kadar açık ve net söyleyeyim bu borcu tamamen sıfırlayacak üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır. Onu da net olarak belirteyim” ifadelerinde bulundu.

KARTAL ARAZİSİNDE 2 PROJE

İstanbul’da Kartal arazisini 30 yıllığına Trabzon’a kazandırdıklarını da açıklayan Doğan, “Biz burada otel ve altında AVM planlıyoruz. Buradan yıllık 12 ile 15 milyon Euro bir gelir bekliyoruz. Akyazı’da yani stadımızın hemen yanındaki arazide 180 dönüm arazinin tahsisi Trabzonspor’a yapıldı. Bunun tapuları da alınmıştır. Burada iki tane proje var. Burada da iki proje planlıyoruz. Benim aklımdan geçen buraları satmadan Trabzonspor’a gelir getirecek kalıcı hale getirmek” diye konuştu

‘STADIMIZIN TAHSİSİNİ ALDIK’

Stat konusunda da bilgi paylaşan Başkan Doğan, “Stadımızın hem tahsisini aldık artık Trabzonspor’a aittir. Altındaki tüm işyerleri ile beraber. Hem de stadın yan tarafında bulunan yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de Trabzonspor’a kazandırdık. Üzerinde açık AVM, otel, 2 ayrı proje planlanıyoruz” dedi.

TESİS TRABZONSPOR’UN TAPUSUNDA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ile ilgili konuşan Başkan Doğan, destekleri için tüm siyasi partilere teşekkür etti. Doğan, şunları ifade etti:

“Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri çok önemli. Trabzonspor Tesisleri tapulu arazimiz. Tamamı değildi. Orada yaklaşık 19 dönümlük bir arazimiz var. Geri kalan yerlerin tamamında biz işgalci konumundaydık. Diğer 50 dönümü de Trabzonspor’un tapulu malı haline getirdik. Yarın bir gün burada bir istimlak olacaksa da artık 19 dönüm üzerinden değil 19 artı 50 dönüm üzerinden olacaktır”

‘2 ARAZİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMAMIZ VAR’

Başkan Doğan, genel kurulda, şahsına TFF tarafından verilen yaklaşık 4 milyon TL’lik cezanın da kendisi tarafından ödendiğini aktardı. Doğan, “Para olmadan hiç bir iş olmuyor. Her işin arkasında para var. Vizyon, misyon, kulübün duruşu önemli şeyler. Biz şampiyon olduğumuz yıl kulübün değeri 35 milyon Euro değerindeydi. Fenerbahçe’nin kadrosu ise 40 milyon Euro seviyelerindeydi. Aramızda çok büyük uçurum yoktu rakiplerimizle. Ama bizim şimdi 4 katı 5 katı bütçelere çıktılar. Biz 35 milyon Euro ödemekte bile zorlanıyoruz. Gelirimiz sınırlı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bir yerden bunun başlaması gerekiyor. Bizim şu anda İstanbul’da 2 arazi üzerinde önemli çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz’da yaklaşık 190 dönüm. Ben Trabzonspor’un tarihini toptan değiştireceğine inandığım bir proje; çok farklı bir şey. Diğeri de yine İstanbul’da Avrupa’nın en büyük Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni yapmak. Şu an U19 Takımımızın başarısı ortada. Bu araziyi de tam Trabzonspor’un bünyesine katmasının tam zamanıdır” dedi.

Divan genel kurulu, divan üyelerinin dilek ve temennilerini belirttikleri konuşmaların ardından sona erdi.

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