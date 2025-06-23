Trabzonspor’un efsaneleri, ölümsüz isimler için sahaya çıktı

(TRABZON) - Trabzonspor’da forma giymiş futbolcular, “Nazım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz” etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk maçında sahaya çıktı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da forma giydiği maçta, Trabzonspor'un efsaneleri performanslarıyla eski günlerini aratmadı.

Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet ile Karadeniz müziğinin ölümsüz isimleri Kazım Koyuncu ve Volkan Konak anısına düzenlenen “Nazım’dan Kazım’a bir Volkan’dır Karadeniz” isimli sanat organizasyonunun Trabzon durağındaki etkinlikler, bugün Akyazı’da oynanan Efsaneler Maçı ile başladı.

Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde bir araya gelerek formalarını giyen futbolcular, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da katılımıyla Trabzonspor Kulübü’ne ait otobüsle maçın oynanacağı Akyazı’daki 3 No’lu sahaya hareket etti. Sahaya girişte vatandaşların alkışlarıyla ve meşalelerle karşılanan efsane kadro, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Efsaneler maçını Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, Trabzonlu ünlü edebiyatçı Sunay Akın, Volkan Konak’ın yol arkadaşı Kemençe Virtüözü Selim Bölükbaşı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda vatandaş izledi.

Santra vuruşunu Sunay Akın yaptı

Seremoninin ardından Sunay Akın’ın santra vuruşuyla başlayan karşılaşmada, çubuklu formayla sahaya çıkan efsaneler takımında, Ahmet Yılmazer (Kaleci), Ahmet Kaya, Hasan Şengün (Dobi Hasan), Necati Özçağlayan, Bekir Barçın, Turgay Semercioğlu, Cengiz Akçay, Cemil Canalioğlu, Yaşar Alemdaroğlu, Serdar Bali ve Ali Yılmaz yer aldı.

Sahaya turuncu formayla çıkan 2000 sonrası Trabzonspor takımı ise Tacettin Verep (Kaleci), Hamdi Zıvalıoğlu, Erhan Koç, Ufukhan Bayraktar, Emre Aygün, Kenan Başkan, Niyazi Koyuncu, Ali Şen Kandil, Mustafa Yumlu, Cemre Atmaca ve Ahmet Hamzaçebi’den oluştu.

Efsaneler takımının teknik direktörlüğünü Selçuk Akçay, 2000 sonrası Trabzonspor takımının teknik direktörlüğünü ise Osman Kastan yaptı.

Renkli anlara sahne olan karşılaşmada Yusuf Yaylı, Ensar Türkyılmaz ve Muhammet Emin Dilaver üçlüsü düdük çaldı.

15’er dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından eski futbolcular, sarılarak birbirlerini tebrik etti.