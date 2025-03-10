Trabzonspor’un kötü gidişi devam ediyor

Spor Servisi

Süper Lig’de deplasmanda Konyaspor’a 1-0 sahasında da Hatayspor’a 2-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, üst sıralarda kendine sezon boyunca hiç yer bulamadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

DEPLASMAN PROBLEMİ

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi. Karadeniz ekibi, Hatayspor’un dün Trabzon deplasmanında aldığı galibiyet ile ligde tek dış saha galibiyeti bulunmayan takımı konumuna düştü. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile toplam 5 puan elde edebildi.