Trabzonspor’un Macaristan kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda sağlık ekibi ve atletik performans departmanı kontrolünde futbolculara; sakatlık risk analizi, mobilite, stabilite ve endurans testleri yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.