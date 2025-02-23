Trabzonspor’un sahasında kar temizleme çalışmaları sürüyor

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabaka öncesinde stadyumda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle şehir beyaza büründü.

Devam eden yağış nedeniyle, Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Trabnzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde stadyumda ekipler zemini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Maç saatine kadar zeminin hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanırken, hava şartları ve saha durumuna göre hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına karar verecek.