Trabzonspor’un son haftalarda gardı düştü

Trabzonspor, Süper Lig’de sezonun en fazla puan kaybı yaşadığı döneme girdi. 32 hafta sonunda 66 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililer, son 4 maçta galibiyet elde edemedi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon 32 lig maçına çıkan Karadeniz ekibi, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ancak son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekti.

4 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanamadı.

Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray’ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde kalan Trabzonspor, son haftalardaki puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı.

Karadeniz temsilcisi, 28. haftada sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikten sonra galibiyet alamadı.

KONYASPOR'A YENİLDİ

Bu karşılaşmanın ardından Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kalan bordo-mavililer, Konyaspor’a deplasmanda mağlup oldu ve son olarak Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte 9 puan kaybedildi.

Trabzonspor, sezonun ilk bölümünde yalnızca bir kez üç maç üst üste puan kaybı yaşamıştı. Ligin 4 ila 6. haftaları arasında Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan ekip, Fenerbahçe’ye mağlup olmuştu.

Öte yandan bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde genel olarak istikrarlı bir puan ortalaması yakaladı.

Son iki sezonda 43 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, maç başına 1,97 puan ortalamasıyla oynadı. Buna rağmen son haftalardaki kayıplar, sezonun genel tablosunu doğrudan etkiledi.