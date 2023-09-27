Trabzonspor’un tüzüğü spor yasasına uyarlanarak değişti

Trabzonspor’da kulüp tüzüğünü yenilemek üzere Olağanüstü Genel Kurul düzenlendi.

556 üyenin katıldığı genel kurulda yeni tüzük maddeleri bölümler halinde görüşülerek yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi. Taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor’a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde, itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldı.

Ayrıca tartışmalara neden olan kulübün satışına yönelik taslak tüzükte yer alan ifade de kaldırıldı.