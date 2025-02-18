Trabzon’un deplasman kâbusu

Spor Servisi

Trabzonspor’un toplamda kazandığı 29 puanın 24’ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de dış sahada oynadığı 11 maçta galibiyet alamazken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sıfır çekti.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda tarihinin en zor günlerini yaşarken 0.45 puan ortalamasıyla geride kalan 50 sezonun en düşük dış saha puan ortalamasıyla mücadele ediyor. Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü ve 0.82 gibi düşük bir gol ortalaması elde etti.