Trabzon’un tarihi varlıkları dernek ve vakıfların elinde

Sayıştay Başkanlığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı raporunu açıkladı. AKP’li Ahmet Metin Genç’in Belediye Başkanı olduğu Trabzon’da Sayıştay denetimlerinde 23 bulgu tespit edildi.

Raporda, açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilmesi gereken bazı ihalelerin pazarlık usulüyle yapıldığı, belediye mülkiyetinde alanların mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara bedelsiz tahsis edildiği tespit edildi. Tasarruf Genelgesi’ne aykırı olarak konser düzenlendiği, yemek hizmeti alımı ve hediyelik alımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belediyeye ilişkin Sayıştay bulgularının önceki yıllarda da tespit edildiği ancak yerine getirilmediği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan 5’i tarihi 158 adet taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil bedeli tahsili suretiyle kullandırıldığı tespit edildi. Ecrimisil uygulamasını, hukuka aykırı bir yararlanmadan dolayı taşınmazı işgal eden kişiden alınan bir tazminat olarak tarif eden Sayıştay, bir kamu taşınmazının kiralama ya da idare etme usulü ve yöntemi olmadığına dikkat çekti. Söz konusu taşınmazların ihale yöntemiyle kiraya verilmesi ve taşınmazın tarihi eser statüsünde olması durumunda da ilgili bakanlıktan izin alınması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca yine belediye mülkiyetindeki 8 tarihi taşınmazın, otel, kafe, restoran ve işyeri olarak kiraya verildiği ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınmadığı ortaya çıktı.

TAŞINMAZLARIN DERNEK VE VAKIFLARA TAHSİSİ

Sayıştay raporunda dikkati çeken bulgulardan biri de belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazların dernek ve vakıflara bedelsiz olarak tahsisi oldu. Sayıştay raporunda protokol ve işbirliği adı altında, 10 yıla kadar süresiz ve bedelsiz biçimde tahsis edildiği, ayrıca bunlardan bazıları süresinin ikinci kez uzatıldığı kaydedildi.

DOLGU ALANINDA MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA

Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Trabzon Ortahisar’daki sahil dolgu alanının belediyeye tahsis edildiğini, ancak burada imar kurallarına aykırı yapılaşmalar ve usulsüzlükler yapıldığını tespit etti. Kamu yararına kullanılması gereken alanların ticari amaçla kullanıldığını tespit eden Sayıştay, ilgili mevzuat uyarınca gerekli idari yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

ÇİÇEĞİ İSTİSNADAN ALMIŞLAR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, 2024 yılında 14 milyon 309 bin TL tutarında gül, menekşe, çalı, soğanlı bitki ve saksı alımını, istisna kapsamına sokarak ihalesiz gerçekleştirdi. Sayıştay, bu tür mal alımlarının ihale ile yapılması gerektiğini belirtti.

USULSÜZ KİRALAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edilen Arsin sahil dolgu alanının 2015’te özel bir kişiye kiralandığı ve üzerine düğün salonu inşa edildiği tespit edildi. Hem imar mevzuatına hem de kira sözleşmesine aykırı işlemler yapıldığı da belirlendi.

KONSER VE HEDİYELİK ALIMLARI

Sayıştay, belediyenin Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı harcamalar yaptığına dikkati çekti. 2024 yılında toplamda 3 milyon 616 bin liralık konser, yemek hizmeti alımı, hediye edilmek üzere fular ve çeyrek altın alımı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Sayıştay denetimlerinde tespit edilen diğer bulgular şöyle:

"Yapım işlerinde çok sayıda proje değişikliğine ve önceden öngörülebilecek işler için iş artışına gidilmesi,

Taksi, dolmuş ve minibüs plakalarının süresiz olarak verilmesi,

Hizmet alımı suretiyle hazırlattırılan Trabzon-Ortahisar İlçesi Ganita-Faroz Arası Sahil Bandı Düzenlemesi işine ait uygulama projesinin, esaslı hatalar içermesine rağmen idare tarafından kabul edilmesi,

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl içerisinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gereken araç kiralama işinin doğrudan temin usulüyle parçalara bölünerek gerçekleştirilmesi,



Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler için, belediye şirketi üzerinden 1 milyon 485 bin TL tutarında hizmet alımı yapıldığı ayrıca iki haber ajansından toplamda 240 bin liralık hizmet alımının doğrudan temin yöntemi ile yapılması,

İdare tarafından, kiralama süresi 10 yılı geçen 46 adet taşınmazın kira süresi bitmesine rağmen yeniden ihaleye çıkılmaması, mevcut kira sözleşmelerinin encümen kararıyla belirli sürelerle sürekli olarak uzatılması,

Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde 79 milyon 302 bin 934 TL sözleşme bedelli hizmet alımı yapılması."