Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı

ANKARA (AA) - Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapılırken 4 bin 678 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 210 bin 452 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 215 bin 130'a yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 50 artarak 4 bin 678'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 210 bin 452 artış kaydetti.

Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azalış gerçekleşti.

- Otomobilde yıllık artış yüzde 43,5 oldu

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,8 arttı. Artış oranı otomobilde yüzde 43,5'i bulurken traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 32,1, otobüste yüzde 25,2, motosiklette yüzde 18,3, kamyonda yüzde 11,4, kamyonette yüzde 1,9 ve minibüste yüzde 1,3 azalış kayıtlara geçti.

- Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ağustos sonu itibarıyla 32,8 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 30 milyon 469 bin 319'dan 32 milyon 828 bin 821'e yükseldi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 20,9'unu motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan taşıt 1 milyona yaklaştı

Devri yapılan 985 bin 244 taşıttan yüzde 67'si otomobil, yüzde 14,1'i kamyonet, yüzde 12,1'i motosiklet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Geçen ay 94 bin 989 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 7,4'ü Fiat, yüzde 6,7'si Volkswagen, yüzde 6,5'i Hyundai, yüzde 6,3'ü Toyota, yüzde 5,2'si BYD, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 4,1'i Opel, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,7'si Dacia, yüzde 2,6'sı Chery, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 1,9'u Honda, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,2'si Volvo ve yüzde 16,1'i diğer markalar olarak sıralandı.

Ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 432'ye gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artışla 33 bin 837 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 45,4'ü benzin, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,6'sı elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1'i LPG yakıtlı olarak belirlendi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 otomobilin ise yüzde 33,1'inin dizel, yüzde 30,7'sinin LPG, yüzde 30,7'sinin benzin, yüzde 3,4'ünün hibrit ve yüzde 1,8'inin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 29,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,6'sı 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,2'si 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,9'u siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,4'ü yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.