Trafiğe ağustosta 235 bin 317 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe ağustosta 235 bin 317 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 724 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 232 bin 593 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 110,6 artışla 235 bin 317 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,5 azalışla 2 bin 724 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ağustosta 232 bin 593 adet arttı.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.