Trafiğe kapalı yola giren motokurye kaza yaptı

Batman’da bir motokurye, trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü.

Alınan bilgilere göre, 7 Ocak’ta kent merkezi Meydan Mahallesi’nde taşıt trafiğine kapalı Gülistan Caddesi Hasankeyf Sokağı’nda yerinden sökülen bazı taşlar kazaya neden oldu.

Kargo dağıtımında olan kurye, motosiklet tekerleğinin yerinden sökülen taşa takılması sonucu kaza yaptı.

Sürücü, kazayı hafifi sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.