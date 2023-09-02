Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ceza

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki trafikte motosikletle tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs olayda kullandığı motorla birlikte yakalandı.

Polis tarafından yakalanan şahsa toplam 5 bin 15 lira ceza kesildi.

Olay, 31 Ağustos tarihinde Gaziosmanpaşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki trafikte motosikletle tehlikeli hareketler yapan şahıs trafikte bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada “Motosiklet Sürücüsünden Bir Takım Hareketler” başlıklı video içeriğine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalarda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunan kişinin kimliği plaka bilgilerinden V.Y. olarak belirlendi. Kimliği belirlenen şahıs olayda kullandığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Trafiği tehlikeye düşüren şahıssa makas atma suçundan 4 bin 64 lira, akrobatik hareketler yapma suçundan 951 lira olmak üzere toplam da 5 bin 15 lira ceza kesildi.