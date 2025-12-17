Trafik cezaları ‘gizli vergi’ oldu

Kâğıt üzerinde amacı "caydırıcılık" olarak açıklanan para cezaları, uygulamada en önemli gelir kalemlerinden birine dönüştü. Geliri sabit kalan yurttaş bir yandan hayat pahalılığı ve artan vergi yükü altında ezilirken diğer yandan da her geçen gün daha fazla cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Kesilen ceza tutarı Kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 127 milyar 120 milyon TL’yi aştı, ancak bunun büyük henüz tahsil edilemedi.

Bütçede yılın tamamı için 245 milyar TL olan gelir hedefinin yüzde 94'üne Kasım ayında ulaşıldı. Ocak–Kasım döneminde 231 milyar 352 milyon TL'lik ceza tahsilatı yapıldı.

Para cezası gelirlerinin yüzde 27’si trafik cezalarından geldi. Son dönemde “gizli vergi” mekanizmasına dönüştüğü eleştirilerinin odağına yerleşen trafik cezalarında, bütçe hedefi de şimdiden aşıldı. Yılsonu için 55 milyar 42 milyon TL hedeflenen trafik cezası geliri, Ocak–Kasım döneminde 63 milyar 106 milyon TL’ye ulaştı.

Ocak–Kasım döneminde 104 milyar 420 milyon TL tutarında trafik cezası kesildi, tahsilat oranı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti. Buna rağmen tahsil edilen gelir, geçen yılın tamamındaki 43 milyar 614 milyon TL seviyesinin yüzde 44,7 üzerine çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre yılın 11 ayında 31 milyon 651 bin 951 adet trafik cezası uygulandı. Jandarma bölgesinde uygulanan trafik cezaları ise 2 milyon 696 bin 82’yi buldu.

YENİ YILDA ARTACAK

2026 bütçe teklifinde trafik cezalarında gelir hedefi 93 milyar 112 milyon TL olarak öngörüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeler içeren Trafik Kanunu'nun Ocak ayının ilk haftasında Genel Kurula getirileceğini açıkladı.