Trafik cezalarında artış | Hangi ceza ne kadar artıyor? (2026 trafik cezaları)

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Sosyal medyada trafik kuralı ihlalini övmek yasak mı? Alkollü araç kullanmanın cezası 2026’da ne kadar olacak? Tüm bu soruların yanıtları ve güncel trafik cezası listesi haberimizde!

BirBilgi
  • 21.10.2025 15:31
  • Giriş: 21.10.2025 15:31
  • Güncelleme: 21.10.2025 15:31
Kaynak: DHA
Foto: Depophotos

Türkiye’de trafik cezaları 2026 itibarıyla yeni bir döneme giriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan düzenleme ile birlikte, sadece direksiyon başında değil, sosyal medyada kural ihlali övenlere de para cezası uygulanacak. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve caydırıcılık odaklı bir trafik kültürü oluşturmayı hedefliyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu değişikliği, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlemenin amacının “kaza oranlarını düşürmek, can kayıplarını en aza indirmek ve toplumda kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak” olduğunu belirtti.

YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ (2026)

Aşağıda, yeni dönemde uygulanacak bazı önemli trafik cezaları yer alıyor:

İhlal TürüCeza MiktarıEk Yaptırımlar
Araçtan inerek saldırı girişimi180.000 TL60 gün ehliyet geri alma + trafikten men
Düğün konvoyuyla yol kapatma90.000 TL60 gün ehliyet geri alma + trafikten men (köprü, tünel, otoyolda 2 kat ceza)
Trafikte makas atma90.000 TL60 gün ehliyet geri alma + trafikten men
Drift atma140.000 TL60 gün ehliyet geri alma + trafikten men
‘Dur’ ihtarına uymama200.000 TL60 gün ehliyet geri alma + trafikten men
Yüksek sesle müzik dinleme3.000 TLAraca uygunsuz ses sistemi takılıysa 21.000 TL + 30 gün trafikten men
Cep telefonu kullanımıİlk ihlalde 5.000 TL2. ihlalde 10.000 TL, 3. ihlalde 20.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma
Alkollü araç kullanımı25.000 TL6 ay ehliyet geri alma (2. kez 50.000 TL ve 2 yıl, 3. kez 150.000 TL ve 5 yıl)
Emniyet kemeri takmama2.500 TL-
Ambulans ve itfaiyeye yol vermeme46.000 TL30 gün ehliyet geri alma + trafikten men
Kırmızı ışık ihlaliİlk ihlalde 5.000 TL2. ihlalde 10.000 TL, 3. ihlalde 15.000 TL
Sosyal medyada kural ihlalini övmek25.000 TLYeni düzenlemede ilk kez uygulanacak madde

YERLİKAYA: “CİRO ÇEKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Bakan Yerlikaya, cezalara yönelik eleştiriler hakkında, “Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Buradan gelecek paraya ihtiyacımız da yok. Ama insanlar kurallara uyulmasını istiyor; ‘ben uyuyorum, o da uysun’ diyor.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, cezaların gelir amacıyla değil, toplumda trafik güvenliği kültürü oluşturmak için getirildiğini vurguladı.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni trafik cezaları, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sosyal medyada kural ihlali övmek yasak mı?

Evet. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medyada trafik kuralı ihlalini öven paylaşımlar yapan kişilere 25 bin TL para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar oldu?

İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma, 2. kez 50 bin TL ve 2 yıl, 3. kez ise 150 bin TL ve 5 yıl ehliyet geri alma cezası verilecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

İlk seferde 5 bin TL, ikinci seferde 10 bin TL, üçüncü seferde ise 15 bin TL para cezası uygulanacak.

