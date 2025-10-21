Trafik cezalarında artış | Hangi ceza ne kadar artıyor? (2026 trafik cezaları)

Türkiye’de trafik cezaları 2026 itibarıyla yeni bir döneme giriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan düzenleme ile birlikte, sadece direksiyon başında değil, sosyal medyada kural ihlali övenlere de para cezası uygulanacak. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve caydırıcılık odaklı bir trafik kültürü oluşturmayı hedefliyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu değişikliği, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlemenin amacının “kaza oranlarını düşürmek, can kayıplarını en aza indirmek ve toplumda kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak” olduğunu belirtti.

YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ (2026)

Aşağıda, yeni dönemde uygulanacak bazı önemli trafik cezaları yer alıyor:

İhlal Türü Ceza Miktarı Ek Yaptırımlar Araçtan inerek saldırı girişimi 180.000 TL 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men Düğün konvoyuyla yol kapatma 90.000 TL 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men (köprü, tünel, otoyolda 2 kat ceza) Trafikte makas atma 90.000 TL 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men Drift atma 140.000 TL 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men ‘Dur’ ihtarına uymama 200.000 TL 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men Yüksek sesle müzik dinleme 3.000 TL Araca uygunsuz ses sistemi takılıysa 21.000 TL + 30 gün trafikten men Cep telefonu kullanımı İlk ihlalde 5.000 TL 2. ihlalde 10.000 TL, 3. ihlalde 20.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma Alkollü araç kullanımı 25.000 TL 6 ay ehliyet geri alma (2. kez 50.000 TL ve 2 yıl, 3. kez 150.000 TL ve 5 yıl) Emniyet kemeri takmama 2.500 TL - Ambulans ve itfaiyeye yol vermeme 46.000 TL 30 gün ehliyet geri alma + trafikten men Kırmızı ışık ihlali İlk ihlalde 5.000 TL 2. ihlalde 10.000 TL, 3. ihlalde 15.000 TL Sosyal medyada kural ihlalini övmek 25.000 TL Yeni düzenlemede ilk kez uygulanacak madde

YERLİKAYA: “CİRO ÇEKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Bakan Yerlikaya, cezalara yönelik eleştiriler hakkında, “Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Buradan gelecek paraya ihtiyacımız da yok. Ama insanlar kurallara uyulmasını istiyor; ‘ben uyuyorum, o da uysun’ diyor.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, cezaların gelir amacıyla değil, toplumda trafik güvenliği kültürü oluşturmak için getirildiğini vurguladı.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni trafik cezaları, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sosyal medyada kural ihlali övmek yasak mı?

Evet. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medyada trafik kuralı ihlalini öven paylaşımlar yapan kişilere 25 bin TL para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar oldu?

İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma, 2. kez 50 bin TL ve 2 yıl, 3. kez ise 150 bin TL ve 5 yıl ehliyet geri alma cezası verilecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

İlk seferde 5 bin TL, ikinci seferde 10 bin TL, üçüncü seferde ise 15 bin TL para cezası uygulanacak.