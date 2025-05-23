Trafik cezalarının artırılmasını ön gören teklif TBMM'de

Aliekber METE/ANKARA, (DHA)- AK Parti, trafik kazalarının önlenmesi ve kara yolu trafik güvenliğinin artırılması amacıyla trafik cezalarının artırılmasını öngören 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, 36 maddeden oluşan, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getiriliyor. Sahibi ölen araçlar mirasçılar tarafından 90 gün içerisinde tescil edilecek. Trafikten çekilen araçların trafikte kullanıldığının tespit edilmesi halinde Motorlu Taşıt Vergisi kayıtları kapatılacak. Ağır suçlardan kaçmak amacıyla araç plakasının farklı okunmasına veya okunmaması için eylemde bulunan sürücülere uygulanan idari para cezası 140 bin lira olacak, yıl içerisinde iki kez tekrarlanması halinde ise 280 bin lira olacak, araçlar ise trafikten menedilecek. Böylelikle terör, kaçakçılık, uyuşturucu, kasten öldürme suçu işleyenlerin yanı sıra hız ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullananların önüne geçilecek.

ABARTILI EGZOZA 16 BİN LİRA CEZA

Plaka tescili yapmadan trafiğe çıkarılan araçlar için verilen idari para cezası 9 bin 267 liradan 46 bin liraya çıkarılacak ve sürücülerin ehliyetlerine el konularak, araçlar trafikten menedilecek. Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla kullanılan çekici, kamyon, otobüs cinsi araçlara takograf zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bu araçlarda hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu olacak. Takograf, taksimetre veya hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapanlara uygulanacak idari para cezası, 4 bin 512 liradan 75 bin liraya çıkarılacak ve ehliyetlere geçici süre el konulacak. Başkasının ehliyetini kullananlara cezalar artırılırken, ehliyetleri geçersiz olan sürücülere verilen ceza 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak ve geçici süreliğine ehliyetine el konulacak. Mevzuata uygun olmayan araçlar için verilen cezalar artırılacak. Abartılı egzoz kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 9 bin 267 liradan 16 bin liraya çıkarılacak. Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi, yan koruma çerçevesi, devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatların bulunmaması halinde uygulanacak olan cezalar artırılacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE 5 BİN LİRA CEZA

Kamyon, çekici veya tankerlerin çok şeritli yollarda belirli şeritleri kullanmaları zorunlu hale getirilirken kurallara aykırı davrananlara para cezası ile trafikten men yaptırımı uygulanacak. Ters yönde araç kullanan, makas atan, trafiği durduracak şekilde şerit değiştirme gibi davranışlara uygulanacak cezalar artırılırken, bu eylemlerin tespit edilmesi halinde sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak ve araçlar trafikten menedilecek. Ayrıca trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip edip, araçtan inerek saldıranlara 180 bin lira para cezası verilecek; 60 gün ehliyetine el koyma, araçların menedilmesi yaptırımı yanında Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılacak. Sürücü belgesinin iadesinden önce psikoteknik değerlendirme şartı da getirilecek. Güvenlik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine rağmen 'dur' ikazına uymayarak kaçanlara verilen idari para cezaları artırılacak, sürücü belgesi geri alınacak ve araçlar trafikten menedilecek. Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak. Öte taraftan alkollü araç kullananlara verilen para cezası 9 bin 267 liradan 25 bin liraya, yıl içinde tekrarı halinde 50 bin, ikinci tekrarda 150 lira para cezası verilecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımına verilen cezalar 47 bin liradan 150 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca uyuşturucu ve alkol maddelerinin kullanımına ilişkin test yapmayan sürücülere ise 150 bin lira para cezası verilecek.

DRİFTE 46 BİN LİRA CEZA

Ambulanslara ya da itfaiye araçlarının geçişine engel olanlara uygulanacak idari para cezası 15 bin lira olacak ve araçlar trafikten uzaklaştırılacak. Geçiş üstünlüğü ve takip mesafesine uymayanlara verilen para cezası artırılacak. Kavşaklardaki geçiş üstünlüğüne uymayanlara 5 bin lira ceza verilecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçları akrobatik hareketlerle kullananlara 46 bin lira idari para cezası verilip, ehliyet belgesine geçici süreliğine el konulacak. Drift yapan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek, ehliyetine el konulacak. Sürücüler ehliyetlerini yeniden almak istediklerinde psikoteknik değerlendirmelere girecek. Yüksek sesle müzik dinleyenlere ve seyir halindeyken cep telefonu kullananlara verilen para cezaları artırılıyor. Cep telefonu ihlalini yıl içerisinde 3 kez yapan sürücülerin ehliyetlerine 90 günlüğüne el konulacak. Emniyet kemeri veya kask kullanımının artırılması için ceza tutarlarının artırılması öngörülürken kuralın yıl içerisinde 3 kez ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri geri alınacak ve sürücü belgesinin teslimi için ek yükümlülükler getirilecek. (DHA)

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