Trafik cezası sorgulama: Araç plakasına ve ehliyete yazılan trafik para cezası sorgulama ve ödeme

Bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğu ile birlikte trafik cezası sorgulama işlemleri sürücüler tarafından daha sık araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın kazaları önlemek amacıyla otoyollarda radar ve EDS denetimlerini artırması, birçok sürücünün araç plakasına yazılan trafik cezası veya ehliyete yazılan trafik cezası olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Peki trafik cezası nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir ve nasıl ödenir? İşte tüm ayrıntılar…

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Trafik cezaları çoğu zaman araç muayenesi, satış işlemleri ya da ödeme süresi geçtikten sonra fark ediliyor. Ancak cezayı erken öğrenmek, gecikme faizi uygulanmadan ödeme yapabilmek ve %25 erken ödeme indiriminden yararlanmak açısından büyük önem taşıyor.

Adınıza kayıtlı bir trafik cezası olup olmadığını öğrenmek için emniyete gitmenize gerek yok. Günümüzde online trafik cezası sorgulama işlemleri birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor.

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama işlemleri birden fazla resmi kanal üzerinden yapılabiliyor. Araç plakasına yazılan trafik cezaları ve ehliyete yazılan cezalar aşağıdaki yöntemlerle öğrenilebilir:

e-Devlet trafik cezası sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik cezası sorgulama sayfası

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi

İnternet ve mobil bankacılık

SMS ile trafik cezası sorgulama

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

e-Devlet trafik cezası sorgulama işlemi, en sık tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. e-Devlet sisteminde yer alan Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama hizmeti sayesinde, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile cezalar görüntülenebiliyor.

Ayrıca ücretli yollar ve otoyollar için oluşan geçiş ihlalleri de Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için tıklayınız

EGM ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesinde yer alan Trafik Ceza Sorgulama sayfası, plakaya yazılan cezaları detaylı şekilde görüntüleme imkânı sunuyor.

Bu ekranda;

Cezanın yazıldığı tarih

Ceza nedeni

Borç durumu ve tutarı

Varsa park cezası ve çekilen otopark bilgileri

görüntülenebiliyor.

GİB ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de trafik cezası borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.

MTV ve Trafik Para Cezası bölümüne girilerek;

T.C. kimlik numarası

Araç plaka bilgisi

Güvenlik kodu

girildikten sonra mevcut trafik cezaları ve borç durumu öğrenilebiliyor.

GİB İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası borç sorgulama için tıklayınız

TRAFİK CEZASI ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Trafik cezası ödeme işlemleri de online olarak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yapılabilecek başlıca kanallar şunlardır:

e-Devlet Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme ekranı

GİB İnteraktif Vergi Dairesi

İnternet ve mobil bankacılık

Bu kanallar üzerinden yapılan ödemeler anında sisteme yansır.

TRAFİK CEZASINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Trafik cezasını, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödeyen sürücüler, %25 erken ödeme indiriminden faydalanabiliyor.

Bu indirimden yararlanmak için cezanın tebliğ edildiğine dair belge veya makbuzun saklanması öneriliyor.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine göre;

Plakaya yazılan cezalarda itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür

Yüz yüze yazılan cezalarda süre cezanın yazıldığı tarihten başlar

İtirazlar Trafik Mahkemelerine yapılır ve başvuru için dilekçe ile birlikte ceza tutanağı, tebligat, ruhsat, kimlik ve ehliyet fotokopileri gerekir.

Araç plakasına yazılan trafik cezası nasıl öğrenilir?

Araç plakasına yazılan trafik cezaları e-Devlet, EGM ve GİB ekranları üzerinden sorgulanabilir.

Ehliyete yazılan trafik cezası nereden görülür?

Ehliyete yazılan cezalar da e-Devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü sorgulama ekranlarında görüntülenebilir.

Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Cezanın 1 ay içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır.

Trafik cezasına kaç gün içinde itiraz edilir?

Plakaya yazılan cezalarda tebliğ tarihinden, yüz yüze yazılan cezalarda ise ceza tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir.