Trafik Cezası Ücretleri: 2025 Güncel Trafik Cezaları Listesi

Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar 2025 güncel trafik cezaları listesi araştırması yaparak yeni trafik cezası ücretlerine ulaşmaya çalışıyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, trafik cezası ücretleri ne kadar? İşte 2025 güncel trafik cezaları listesi!

TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ

Trafik cezası ücretleri 2025 yılının başlamasıyla birlikte yeniden ücretlendirildi. Trafik cezalarında bir önceki yıla göre cezaların caydırıcılığını arttırmak adına ücretlerde artışlara gidildi. Ayrıca yurttaşlar trafik cezalarını taraflarına tebliğ edildikten 30 takvim günü içerisinde ödediklerinde yüzde 25 indirimle trafik cezası ücretlerini ödeyebilecekler.

2025 GÜNCEL TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

2025 yılında uygulanan güncel trafik cezaları listesi ve ücretleri şu şekilde:

Kırmızı ışıkta geçmek: 2.168 TL

2.168 TL Araç kullanırken telefonla konuşmak: 2.168 TL

2.168 TL Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak: 2.168 TL

2.168 TL Alkollü araç kullanmak (ilk ceza): 9.268 TL

9.268 TL Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza): 11.622 TL

11.622 TL Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza): 18.678 TL

18.678 TL Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek: 26.558 TL

26.558 TL Hız sınırını %10:30 arasında aşmak: 2.168 TL

2.168 TL Hız sınırını %30:%50'ye kadar aşmak: 4.512 TL

4.512 TL Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak: 9.268 TL

TL Yayalara geçiş hakkı vermemek: 993 TL

993 TL Takip mesafesine uymamak: 993 TL

993 TL Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak: 47.842 TL

47.842 TL Sahte plaka kullanmak: 46.302 TL

46.302 TL Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak: 993 TL

993 TL Plaka olmadan araç kullanmak: 15.713 TL

15.713 TL Drift yapmak: 46.393 TL

46.393 TL Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak: 9.268 TL

9.268 TL Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek: 1.986 TL

1.986 TL Emniyet kemeri takmamak: 993 TL

993 TL Emniyet şeridini ihlal etmek: 9.268 TL

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan kırmızı ışıkta geçme cezası 2.168 TL'dir.

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFONDA KONUŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan araç kullanan bir sürücünün telefonda konuşmasının cezası 2.168 TL'dir.

MUAYENESİZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan muayenesiz araçların trafiğe çıkmasının cezası 2.168 TL'dir.

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre hız sınırını %10 ile 30 arasında aşmak 2.168 TL, hız sınırını %30 ile 50'ye kadar aşmak: 4.512 TL, hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak ise 9.268 TL olarak cezalandırılmaktadır.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre trafik sigortasına sahip olmayan bir aracın trafiğe çıkma cezası 993 TL'dir.

YAYALARA YOL VERMEME CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü bulunan yayalara yol vermeme cezası 993 TL'dir.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre trafikte seyir halindeki araç içerisinde emniyet kemeri takılmamasının cezası 993 TL'dir.

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre acil durumlarda kamu görevlilerinin (ambulans, itfaiye vb.) kullanılması adına ayrılmış olan emniyet şeridinin ihlali cezası 9.268 TL'dir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

TRAFİK CEZASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.