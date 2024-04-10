Trafik denetimleri artırıldı, 909 sürücüye cezai işlem yapıldı

Mardin'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırırken, gerçekleştirilen uygulamalarda 909 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bayram tatili dolayısıyla Mardin genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 84 motorize, 7 motosikletli, 8 yaya olmak üzere 184 personelle trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimlerde 7 bin 835 araç denetlenirken, 909 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi, hızın etkileri, yorgun ve uykusuz araç kullanımı, araçta cep telefonu kullanımının riskleri, alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.