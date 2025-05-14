Trafik ihlallerine cezalar ağırlaştırılacak: Kırmızı ışık, aşırı hız ve şerit ihlali tekrarlarında ehliyet iptali öngörülüyor

TBMM'de AKP Grubunun çalışmalarını sürdürdüğü Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi taslağında sona gelindi. Trafik kazalarının arttığı yaz tatili gelmeden önce bu yasayı çıkarmak isteyen AKP Grubu, kanun teklifini Cuma günü TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor.

Taslağa göre özellikle ölümlü kazalara en fazla yol açan “kırmızı ışık, ani manevrayla şerit değiştirme ve aşırı hız” ihlallerine uygulanan para cezaları, caydırıcılığın sağlanması amacıyla yüksek oranlarda artırılacak.

Ayrıca bu üç ihlalin yıl içinde üç kez tekrarlanması halinde ehliyet iptali söz konusu olabilecek. Ehliyeti iptal edilen kişi, yeniden başvurmak zorunda kalacak. Ancak bu başvuruda ehliyet için mevcut koşulların yanı sıra başka şartlar da gerekecek. Söz konusu kişinin yeniden ehliyet alması için psikolojik testlerden geçmesi istenecek. Bu amaçla Sağlık Bakanlığından etki analizi de istendi. Etki analizi çerçevesinde kanun teklifine, psikolojik test şartı eklenecek.

Trafik kazasından sonra olay yerinden kaçanlara ve araçta cep telefonu kullananlara, ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalar da caydırıcı oranlarda ağırlaştırılacak.

Öte yandan özellikle 75 yaşından sonra ehliyetin yenilenmesine yönelik getirilmesi planlanan düzenlemeden, ölümlü veya yaralamalı kazalarda yaştan kaynaklanan anlamlı bir veri bulunmadığı için bu düzenlemeden vazgeçildiği öğrenildi.

AKP'li kurmaylar, taslağa son şeklini verdikten sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak.