Trafik ışıklarında kaza: Motosiklet yayaya çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı.



Kaza, D-100 kara yolu yan yol Turgut Mahallesi mevkisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. D.Ö. idaresindeki 41 AYC 538 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü D.Ö. ile ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(HFV-