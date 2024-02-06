Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Sarıkoyak mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.A.’nın kullandığı 33 AJC 900 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza anında kupa içerisinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.