Trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.



Kaza, 28 Şubat Çarşamba günü Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aşkın (27) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aşkın’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Aşkın doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aşkın’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.