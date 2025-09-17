Trafik kazasında 'evli olduğu kadın ve çocuğu' öldü: Sürücü tutuklandı
Bafra’da meydana gelen kazada evli olduğu kadını ve 3 yaşındaki oğlunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında “evli olduğu kadını ve çocuğunu öldürme” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
Samsun’un Bafra ilçesinde, otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu evli olduğu kadını ve çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, ‘evli olduğu kadını ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı.
Olay, 12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesindeki Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.
Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak’ın evli olduğu kadın Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine ‘Beni tehdit ediyor’ şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.