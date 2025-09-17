Trafik kazasında 'evli olduğu kadın ve çocuğu' öldü: Sürücü tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu evli olduğu kadını ve çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, ‘evli olduğu kadını ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesindeki Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.

Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak’ın evli olduğu kadın Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine ‘Beni tehdit ediyor’ şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.