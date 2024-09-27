Trafik kazasında ölen anne, baba ve kızı Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve yurda yerleştirmek için götürdükleri 17 yaşındaki üniversiteli kızları, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Ramazan Ceylan (44), eşi Melike Ceylan (39) ve kızları Huri Elif Ceylan'ın naaşı memleketleri Uşak'a getirildi.
Ceylan çiftinin cenazesi, Yücetepe Camisi'nde öğle namazı sonrası Sivaslı ilçesi Akarca köyünde defnedildi. Aynı kazada ölen Huri Elif Ceylan'ın (17) cenazesi ise otopsi işlemi nedeniyle öğleden sonra aynı köyde son yolcuğuna uğurlandı.