Trafik kazasında ölen genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mustafa Özşentürk son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Eski İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki toprak birikintisine çarpan Mustafa Özşentürk idaresindeki 34 GMT 299 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu otomobilde sıkışırken, belediye otobüsü şoförü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mustafa Özşentürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A.A.’nın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.