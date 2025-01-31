Trafik kazasında tutanak tutulmadan olay yerinden ayrılma cezası 2025 (Güncel)

Trafik kazalarına ilişkin Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesi, kaza sonrası yetkililer gelmeden veya izinsiz olarak olay yerinden ayrılmayı yasaklamaktadır.

2025 GÜNCEL TRAFİK CEZASI TUTARI

Yetkililer gelmeden olay yerinden ayrılan sürücülere 4.512 TL idari para cezası uygulanır.

Erken ödeme indirimi (%25) ile bu ceza 3.384 TL'ye düşer.

Ayrıca sürücüye 20 ceza puanı işlenir.

Cezanın yanı sıra, olay yerinden izinsiz ayrılan kişi suçlu sayılabilir ve sigorta haklarını kaybedebilir.

TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİNDEN AYRILMANIN RİSKLERİ

Olay yerinden yetkililer gelmeden ayrılmanın yalnızca para cezası ile sınırlı kalmadığını bilmek önemlidir. İşte karşılaşılabilecek bazı ciddi sonuçlar:

Yasal Sorumluluklar ve Adli Süreç

Yetkililer gelmeden ayrılan kişiler hakkında, kazanın türüne bağlı olarak kaçma, delil karartma veya kusurlu olma şüphesiyle adli soruşturma başlatılabilir. Eğer kaza ölüm veya yaralanma ile sonuçlandıysa, hapis cezasına kadar giden hukuki süreçler yaşanabilir.

Sigorta ve Maddi Zararlar

Kasko Sigortası: Eğer olay yerinden izinsiz ayrılırsanız, sigorta şirketiniz hasarınızı karşılamayı reddedebilir.

Eğer olay yerinden izinsiz ayrılırsanız, sigorta şirketiniz hasarınızı karşılamayı reddedebilir. Trafik Sigortası: Zarar verdiğiniz diğer araç veya kişilere yönelik sigorta ödemeleri geçersiz olabilir.

Zarar verdiğiniz diğer araç veya kişilere yönelik sigorta ödemeleri geçersiz olabilir. Karşı Tarafın Tazminat Davası Açma Hakkı: Olay yerinden kaçan kişi, tüm masrafları cebinden ödemek zorunda kalabilir.

Ehliyet Puanı Kaybı ve Trafikten Men Edilme Riski

Her sürücünün ehliyetinde 100 ceza puanı bulunur. Olay yerinden ayrılmanın cezası 20 ceza puanıdır. Bir yıl içinde 100 puanı aşan sürücüler ehliyetine el konulma riskiyle karşı karşıya kalır.

TRAFİK KAZASINDAN SONRA NE YAPILMALI?

Olay yerinden ayrılmamak ve süreci doğru yönetmek, hem yasal hem de maddi kayıpların önüne geçebilir. Kazadan sonra aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

Kaza Tespit Tutanak Tutulmalı: Eğer taraflar anlaşabiliyorsa, sigorta şirketine verilmek üzere bir tutanak hazırlanmalıdır.

Eğer taraflar anlaşabiliyorsa, sigorta şirketine verilmek üzere bir tutanak hazırlanmalıdır. Yetkililer Çağrılmalı: Yaralanma, ölüm veya anlaşmazlık varsa hemen polis veya jandarma aranmalıdır.

Yaralanma, ölüm veya anlaşmazlık varsa hemen polis veya jandarma aranmalıdır. Olay Yeri Korunmalı: Araçların güvenli bir şekilde durması sağlanmalı ve ikinci bir kazanın önüne geçilmelidir.

Araçların güvenli bir şekilde durması sağlanmalı ve ikinci bir kazanın önüne geçilmelidir. Fotoğraf ve Video Kaydı Alınmalı: Sigorta işlemleri ve hukuki süreçler için kaza yerinin detaylı görüntüleri çekilmelidir.

Sigorta işlemleri ve hukuki süreçler için kaza yerinin detaylı görüntüleri çekilmelidir. Şahitlerin İletişim Bilgileri Alınmalı: Gerekirse hukuki süreçlerde kullanılmak üzere şahitlerden bilgi alınmalıdır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI OLMADAN SİGORTA HASAR ÖDER Mİ?

Eğer yetkililer çağrılmadan olay yerinden ayrıldıysanız ve tutanak tutulmadıysa, sigorta şirketleri hasar ödeme sürecinde zorluk çıkarabilir.

MADDİ HASARLI KAZADA OLAY YERİNDEN AYRILMANIN CEZASI VAR MI?

Eğer taraflar arasında anlaşmazlık yoksa ve tutanak tutulduysa, ceza uygulanmaz. Ancak yetkililerin gelmesi gereken bir durumda olay yerinden ayrılırsanız 4.512 TL ceza alabilirsiniz.

KAZA SONRASI ARAÇ HAREKET ETTİRİLİR Mİ?

Eğer kaza yaralanmalı ya da ölümcül değilse ve trafik akışını engellemiyorsa, araçların yerinde kalması önerilir. Aksi takdirde, araçlar güvenli bir bölgeye çekilebilir.

OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ BULUNURSA NE OLUR?

Eğer bir sürücü olay yerinden kaçarsa, plakadan tespit edilerek adli ve idari cezalar uygulanır. Sigorta şirketleri hasar ödemez ve sürücü tüm masrafları ödemek zorunda kalır.

TRAFİK KAZASINDA SUÇU OLAN KİŞİ OLAY YERİNDEN AYRILIRSA NE OLUR?

Kazanın sorumlusu olan kişi olay yerinden ayrılırsa, suçlu konumuna düşer ve hukuki süreç daha ağır cezalarla sonuçlanabilir.

KAZA SONRASI SİGORTA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Maddi hasarlı kazalarda taraflar anlaşarak kaza tespit tutanağı düzenler ve sigorta şirketine başvurur. Yetkililerin müdahale ettiği kazalarda ise polis raporu sigorta işlemlerinde kullanılır.

Trafik kazaları her sürücünün başına gelebilir ve bu tür durumlarda doğru adımları atmak büyük önem taşır. Yetkililer gelmeden olay yerinden ayrılmak ağır cezalar, sigorta iptali ve hukuki sorunlar doğurabilir. Kazaya karışan sürücülerin soğukkanlı davranması, yasal süreçleri takip etmesi ve yetkililerle iş birliği yapması hem kendileri hem de diğer taraflar için en sağlıklı çözüm olacaktır.