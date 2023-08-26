Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trafik kazasında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Burdur’un Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 23:34
  • Giriş: 26.08.2023 23:34
  • Güncelleme: 26.08.2023 23:34
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Trafik kazasında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti



Yayla Karaçulha Mahallesi’nde motosikleti ile çöp konteynerine çarpan Soner Çatal (36) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri yaralıyı, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Çatal kurtarılamadı. Morga kaldırılan Çatal’ın yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan Soner Çatal’ın Fethiye Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol