Trafik kazasında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Burdur’un Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Yayla Karaçulha Mahallesi’nde motosikleti ile çöp konteynerine çarpan Soner Çatal (36) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri yaralıyı, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Çatal kurtarılamadı. Morga kaldırılan Çatal’ın yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Soner Çatal’ın Fethiye Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.