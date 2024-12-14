Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de bariyerlere çarparak takla atan araçta ağır yaralanan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 13:17
  • Giriş: 14.12.2024 13:17
  • Güncelleme: 14.12.2024 13:17
Kaynak: İHA
Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaza, 4 gün önce Ankara-Bursa kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mustafa Yılmaz’ın (19) idaresindeki 26 TP 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla atmış, kazada yaralanan sürücü Mustafa Yılmaz ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan’ı (25) Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Mustafa Yılmaz 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz, bugün Bozüyük’teki Ferhat Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

BirGün'e Abone Ol