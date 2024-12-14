Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaza, 4 gün önce Ankara-Bursa kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mustafa Yılmaz’ın (19) idaresindeki 26 TP 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla atmış, kazada yaralanan sürücü Mustafa Yılmaz ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan’ı (25) Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Mustafa Yılmaz 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz, bugün Bozüyük’teki Ferhat Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı’na defnedildi.